Вашингтон, 4 октября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Доказательства попыток Китая повлиять на выборы в США засекречены, но Белый дом считает нужным «предупредить американцев» об этом, заявил 4 октября на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Китай и США

По словам Болтона, он «никогда не видел такого масштаба активности Китая».

Масштаб этой активности, сказал советник президента США, люди могли бы оценить, но информация об этом засекречена, так как работа разведслужб продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Майк Пенс также обвинил Китай в попытках сместить действующего президента США Трампа, повлияв на выборы и настроения в обществе. При этом он заявил, что масштаб вмешательства Китая превзошел вмешательство России.

Напомним, все доказательства вмешательства России, якобы имеющиеся у администрации США, тоже засекречены.