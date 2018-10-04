«Зенит» добился минимальной победы над пражской «Славией» со счетом 1:0
Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. 4 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Славия». Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых».
Единственный мяч на 80-й минуте матча забил российский скоростной форвард Александр Кокорин, замкнув передачу Леандро Паредеса — 1:0.
Статистика матча («Зенит"/"Славия»)
Удары 6/16
Удары в створ 2/10
Владение 42%/58%
Фолы 6/16
Угловые 2/13
«Зенит», одержав первую победу в Лиге Европы и набрав 4 очка после двух туров, поднялся на первую строчку. «Славия» с 3-мя очками идет позицией ниже.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванвоич, Нету, Набиуллин, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Мак, Дзюба.
«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Кудела, Борил, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Траоре, Матусек.
Главный арбитр матча: Хюсейин Гечек.
Предупреждения: Соучек — 36, Балута — 60.
Голы: Кокорин 80 — 1:0.