Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. 4 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Славия». Противостояние завершилось минимальной победой «сине-бело-голубых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и СЛАВИЯ (Прага, Чехия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и СЛАВИЯ (Прага, Чехия)

Единственный мяч на 80-й минуте матча забил российский скоростной форвард Александр Кокорин, замкнув передачу Леандро Паредеса — 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Анюков

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба и Алекандр Ерохин

Статистика матча («Зенит"/"Славия»)

Удары 6/16

Удары в створ 2/10

Владение 42%/58%

Фолы 6/16

Угловые 2/13

«Зенит», одержав первую победу в Лиге Европы и набрав 4 очка после двух туров, поднялся на первую строчку. «Славия» с 3-мя очками идет позицией ниже.

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЗЕНИТА

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванвоич, Нету, Набиуллин, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дриусси, Мак, Дзюба.

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Кудела, Борил, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Траоре, Матусек.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и СЛАВИЯ (Прага, Чехия). Леандро Паредес

Андрей Пронин ИА REGNUM Роберт Мак

Андрей Пронин ИА REGNUM Элмир Набиуллин

Главный арбитр матча: Хюсейин Гечек.

Предупреждения: Соучек — 36, Балута — 60.

Голы: Кокорин 80 — 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА между командами ЗЕНИТ (Санкт-Петербург, Россия) и СЛАВИЯ (Прага, Чехия)