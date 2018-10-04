Москва, 4 октября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что вооруженные силы Украины стягивают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) к линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

По словам Лукашевича, Киев подтягивает ЗРК к линии фронта в Донбассе. Так, в докладе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы «Бук» на железнодорожной станции в Мариуполе и ещё нескольких — на железнодорожном узле в Рубежном.

«Кого сбивать собрались?» — спрашивает Лукашевич.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксирован зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков на территории Донбасса.