Москва, 4 октября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Курс доллара США превысил отметку в 67 рублей впервые с 19 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 21:15 мск доллар подорожал на 1,14 рубля к уровню закрытия торгов предыдущего дня и составил 67,0025 рубля.

К этому же моменту евро подорожал на 1,45 рубля — до 77,08 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на пятницу, 5 октября — 66,21 рубля, курс евро — 76,05 рубля.