Урумчи, Китай, 4 октября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. 220 тыс. жителей более, чем 260 деревень Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР улучшили бытовые условия жизни в результате выполнения программы модернизации региональных электросетей, в которую было вложено 618 млн юаней (около 90 млн долларов), сообщает 4 октября Синьхуа со ссылкой на Синьцзянское отделение Китайской электросетевой корпорации.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan

В рамках программы было реализовано более сотни крупных проектов, включая строительство электростанций и других объектов электросетевой инфраструктуры. В госкорпорации сообщили, что работы по программе, являющейся важной частью большой государственной программы по борьбе с бедностью, продолжатся и в 2018—2020 годах. Общий объем инвестиций на эти цели предусмотрен в размере 3,8 млрд юаней.

Отметим, что Китай приступил к повсеместной модернизации электросетей в 2016 году, и по состоянию на конец 2017 года соответствующие работы были завершены более, чем в 78,5 тыс. деревень по всей стране.