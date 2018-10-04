Красноярск, 4 октября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Сегодня, 4 октября, мэр Красноярска Сергей Ерёмин провел выездное совещание по обсуждению новой концепции оформления новогоднего Татышев-парка. Предстоящей зимой остров планируют украсить с несколькими новациями. Как сообщает пресс-служба городской администрации, главный акцент устройства новогоднего пространства будет сделан на световые эффекты.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Красноярский парк под Новый год станет «пространством светопритяжения»

Темой новогоднего городка станет «Светопритяжение». По проекту на острове Татышев разместят аллею звёзд, зеркальный тоннель, волшебный лес, лабиринт. Всего будет построено рекордное количество ледовых горок — 16, для детей и взрослых. Длина самой большой составит более 100 метров, ещё две горки сделают по 80 метров. Их особенность не только в размерах, но и светящихся интерактивных скатах и контурах. Основная идея ледового городка — путешествие по Сибири.

«Реки, горы, леса, сам Красноярск — всё это найдёт отражение. Две основные темы ледового городка — «летим» и «едем», то есть изучать Сибирь будем на ледяных ракетах, кораблях и единорогах с крыльями. А особо должны понравиться детям мультяшные персонажи», — поделилась дизайнер проекта Елена Лебедева.

В центре городка разместят самую высокую в России ёлку, её высота составит 55 метров. Уже сейчас ведутся работы по подготовке основания. Новогодняя ёлка также будет иметь совершенно новое световое оформление.

Всех секретов авторы концепции не раскрывают, но рассказывают, что для главного символа разработали уникальные светодинамические сценарии.

«Будет более 20 световых циклов — с абстракциями, рисунками. А на одной из локаций лучи света поднимутся вверх на два с половиной километра. Но чтобы это произошло, люди должны объединиться», — заинтриговал Александр Бочегов, генеральный директор компании по световым инсталляциям.

В завершение совещания глава города Сергей Ерёмин отметил: «В этом году новогоднее оформление Татышев-парка получит новую световую философию. Все элементы должны быть выполнены со вкусом и по-европейски интеллигентно. Мне понравилось, что некоторые локации потребуют объединения горожан, это добавит пространству настоящей душевности. Что ещё важно — новогодний Татышев-парк должен стать местом притяжения для всех муниципальных образований, чтобы ребятишки из края получили максимум эмоций от ледового городка и увидели нашу интерактивную ёлку, которая претендует стать одной из лучших в Евразии. Помимо острова, крупные ёлки будут установлены на Театральной площади, а также впервые за несколько десятилетий — на площади Революции».

Добавим, что открытие главной ёлки и ледового городка в восточной части острова Татышев планируется на 26 декабря.