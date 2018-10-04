Красноярск, 4 октября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева установили, что лапша быстрого приготовления «Доширак» в умеренных количествах не представляет вреда для здоровья. Материалы исследования опубликованы сегодня, 4 октября.

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

В ходе исследования было установлено, что в состав данного продукта входят в том числе пшеничная мука, пальмовое масло, карбонат и полифосфат натрия.

Некоторые из этих ингредиентов нельзя назвать полезными для организма, однако они содержатся в данном продукте в малых количествах, поэтому вреда для организма не представляют.

Но вот постоянно питаться одной только лапшой «Доширак» категорически нельзя, так как в ней крайне мало белков и жиров.