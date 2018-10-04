Белгород, 22 марта, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire, сообщили 22 марта в Минобороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.

ВСУ предприняли попытку террористической атаки в 7:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков обратился с просьбой к жителям, чтобы они не покидали своих домов и не приближались к окнам.

Вечером 21 марта Гладков сообщил о гибели в Грайвороне сотрудницы соцучреждения в результате обстрела украинской армии. Также погибли ещё двое мужчин, находившиеся на момент обстрела на улице.