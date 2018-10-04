Алапаевск, Свердловская область, 4 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В свердловском Алапаевске наркосбытчик осуждён к 19 годам строгого режима. Об этом 4 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Суд пришёл к выводу, что 27-летний Артём Ч. торговал наркотиками в апреле — сентябре 2017 года. Нарковещества он покупал в Екатеринбурге, а затем привозил в Алапаевск и рассовывал по закладкам.

За один грамм вещества он запрашивал 400 рублей. Следователи установили, что всего через карту этого гражданина прошло более 625 тыс. рублей. Удалось доказать факты продажи им наркотиков 16 гражданам.

В начале сентября 2017 года Ч. был пойман. Логичным окончанием этой истории стал приговор. Впрочем, судебный акт ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Отметим, при кажущейся анонимности торговли наркотиками при помощи интернета и тайников-закладок практически никому из сбытчиков не удаётся осуществлять своё чёрное дело безнаказанно. Как отмечают эксперты, все они рано или поздно попадаются в руки правоохранителей. Более того, зачастую сбытчиков сдают сотрудникам полиции их «работодатели».