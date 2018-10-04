Вашингтон, 4 октября, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Китай пытается влиять на американское общество с целью смены действующего президента США Трампа, заявил 4 октября вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

По его словам, Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» сменить действующего американского президента, влияя на выборы 2018 года и на всё, что будет предшествовать президентским выборам в США в 2020 году.

По утверждению Пенса, причиной такого желания Пекина является то, что «лидерство президента Трампа приносит свои плоды».

Ранее Пенс уже обвинял Китай в том, что он использует «скрытых агентов» и пропаганду для воздействия на жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, между Китаем и США не прекращается торговая война, инициированная главой Белого дома Дональдом Трампом.