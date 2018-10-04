Лондон, 4 октября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены пока не достигли новых рекордных значений — нефть «корректируется» после недавнего подъема и теряет в цене, 4 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту фьючерсы на нефть марки Brent упали на 33 цента до $85,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 53 цента до $75,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября фьючерсы на Brent выросли до $86,74 за баррель, вблизи $86,85 за баррель, которые являются средним значением актуального торгового диапазона для Brent.

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