Ярославль, 4 октября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Министерство финансов в очередной раз отметило опыт Ярославской области по реализации программы инициативного бюджетирования, сообщат корреспондент ИА REGNUM. Регион поставили в пример другим субъектам в части организации единого проектного офиса.

Yarregion.ru Сергей Романов

Об этом сегодня заявил директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России Сергей Романов. Он прибыл в Ярославль, чтобы принять участие в межрегиональном семинаре.

В настоящее время в российских регионах насчитывается 112 практик и программ инициативного бюджетирования, число их растет с каждым годом, также как и объемы финансирования. И безусловно, очень важно, чтобы бюджетные средства были потрачены с пользой для жителей. Именно они — главные заказчики выполняемых работ. Таков принцип губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», который уже не первый год реализуется в Ярославской области. Этот подход уже отмечали в Министерстве финансов, и вот сегодня Сергей Романов еще раз похвалил организацию процесса в регионе:

«Очень важно не пытаться тот или иной проект подстроить под требования практики инициативного бюджетирования, не раздвигать для него рамки и требования, а сделать так, как в Ярославской области, — объединить органы управления этими проектами», — сказал он.

По мнению Сергея Романова, необходим единый офис реализации практик инициативного бюджетирования, как это сделано в Ярославской области:

«Все проекты должны стекаться в одну точку. И тогда будет видна общая картина, не будет возникать никаких конфликтов, пересечений и задвоений. Я говорю о ситуациях, когда в одном дворе по разным проектам устанавливаются две площадки, а в соседнем тем временем нет ни одной. Объединить работу по обустройству территорий в рамках одного офиса управления и есть самое правильное решение», — приводит слова представителя Минфина портал региональных органов власти.

Кроме того, он назвал Ярославскую область одной из лучших по выделению средств из бюджетов на программу формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!».

Напомним, в ее рамках по заявкам жителей проводится благоустройство дворовых территорий, зон отдыха, парков, скверов. В 2018 году на эти цели выделено 682 миллиона. В следующем году реализация программы продолжится.