Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Опытный федеральный чиновник Любовь Совершаева исполняет обязанности по руководству деятельностью аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) до назначения президентом нового полпреда в СЗФО. Об этом 4 октября сообщили в аппарате полпредства.

Szfo.gov.ru Любовь Совершаева

Любовь Совершаева занимает в полпредстве должность заместителя полпреда президента РФ в СЗФО.

Как известно, теперь уже бывший полпред президента в СЗФО Александр Беглов 3 октября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором на выборах.

Георгий Полтавченко добровольно сложил с себя полномочия губернатора Санкт-Петербурга, приняв предложение президента возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

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Любовь Павловна Совершаева родилась в 1956 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса, Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

С 1991 года занимала руководящие должности в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С 1996 года — вице-губернатор Ленинградской области — председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

С 2000 года занимала пост заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО. В 2006—2013 годах — советник председателя Совета директоров ОАО «Акционерный Банк «Россия». С мая 2013 года вернулась в полпредство, вновь заняв должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Как отмечает ИА REGNUM, Любовь Совершаеву неоднократно упоминали в СМИ как одного из возможных кандидатов в губернаторы Петербурга, Ленобласти или других регионов СЗФО, а также как вероятного кандидата в полпреды президента на Северо-Западе.