Челябинск, 4 октября, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В Челябинске городская прокуратура выступает против уплотнительной застройки города. Представление уже направлено мэру Евгению Тефтелеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Соседи

Ранее в прокуратуру обратились жители города, которые заявили о фактах точечной застройки. Областной прокурор Виталий Лопин поручил проверить эти факты. Что и было сделано.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что территории в городе застраиваются точечно, в нарушение требований градостроительного законодательства. При этом не учитывается необходимость создания для новых домов школ, детских садов, поликлиник и т. д.

От главы города Евгения Тефтелева надзорный орган требует поменять градостроительную политику. Среди требований также — строить школы, поликлиники и детсады вместе с застройкой новых территорий жильём.