Москва, 4 октября, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Те, кто в сентябре-октябре 1993 года защищали Конституцию РФ, потом стали изгоями, уверен вице-президент РФ (1991−1993 гг.) Александр Руцкой. Об этом он заявил 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

A.Savin, Wikimedia Commons Александр Руцкой

«В сентябре-октябре 1993 года я защищал не свою должность, а закон и Конституцию, — сказал Руцкой. — Причины случившегося в следующем: в Конгрессе США реформы [президента РФ Бориса] Ельцина называли не как иначе как «инвестиции в безопасность США». В чём был смысл этих инвестиций? Разрушение вооружённых сил, уничтожение ВПК, растаскивание национального достояния, нищета. За годы правления Ельцина вымерло 15 млн граждан России. Беспризорных детей по стране болталось более 5 млн. С этим и вице-президент, и парламент согласиться никак не могли».

По словам Руцкого, у Ельцина в дни событий сентября-октября 1993 годы была возможность самому написать заявление и уйти в отставку, но «властолюбивые люди на это неспособны». Кроме того, Руцкой обратил внимание на то, что решение об отрешении Бориса Ельцина от власти выносил Конституционный суд РФ, но те, кто защищал Конституцию в 1993 году, потом «стали изгоями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM M, по мнению лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, осенью 1993 года в Москве была из пушек расстреляна законно избранная власть.

«Право было полностью на стороне Верховного Совета РФ, — убеждён Кургинян. — Конституционный суд принял соответствующее решение. Нормы не были нарушены. Ельцин попрал право. Как только мы его нарушаем, разрушается всё здание государства. Что началось дальше? Тут же после этого мятежа народ уже не проголосовал ни за какую-то демократическую партию. Погубили всю законность — всё, что дальше происходило, вне этой фундаментальной легитимности».