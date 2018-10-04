Брянск, 4 октября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Брянске стартовали работы по реставрации мемориального комплекса на Покровской горе. Как сообщил портал «БрянскToday», стоимость работ составляет около 15 млн рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Пересвету, Брянск

По информации издания, рабочие должны отремонтировать памятник Пересвету, арку, а также сделать новое освещение, установить скамейки и переделать плитку. Работы должны быть завершены к декабрю.

Работы проводит компания «СтройсервисТрейд», которая реконструировала лестницу на Бульваре Гагарина, открытую в мае 2018 года. К слову, после преображения спуска местные жители заметили, что на лестнице нет пандусов, необходимых для удобства инвалидов и мам с колясками.

Покровская года — самая высокая точка Брянска. На ней установлен памятник Пересвету, который появился в 1985 году — к тысячелетию города.