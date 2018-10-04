Рим, 4 октября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Самой популярной партий Италии остается «Лига» Маттео Сальвини, по данным социологов Euromedia, ее поддерживает 33% граждан, по данным Piepoli — 31%, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 4 октбяря.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Второе место занимает еще одна из сформировавших коалицию правящих партий — «Движение 5 звёзд» Луиджи Ди Майо: по данным Euromedia, ее рейтинг составляет 29%, по данным Piepoli — 30%.

Таким образом, совокупный рейтинг двух правящих партий составляет 61−62%. На парламентских выборах в марте 2018 года «Лига» и «Движение» набрали в совокупности 50,1% голосов.

По данным социологов, бывшая правящая Демократическая партия пользуется поддержкой 16,2−16,5% избирателей (на выборах — 18,7%), партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 9,3−10% избирателей (в марте 2018 года — 14%).

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