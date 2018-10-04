Москва, 4 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Осенью 1993 года в Москве была из пушек расстреляна законно избранная власть. Об этом 4 октября заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Растоптали

«Посреди Москвы законно избранная власть была расстреляна из пушек, — констатировал он. — Вы какую-нибудь европейскую страну знаете, где это происходило? Когда кто-то стрелял из пушек по собственной законно избранной власти? Это первое. Второе — право было полностью на стороне Верховного Совета РФ. Конституционный суд принял соответствующее решение. Нормы не были нарушены. [Президент РФ Борис] Ельцин попрал право. Если мы хотели строить в лучшем смысле западное общество, то [значит] высшее, что есть в обществе, — это право. Есть право и больше ничего. Как только мы его нарушаем, разрушается всё здание государства. Сказать, что это гражданская война, нельзя, ибо закон был на одной стороне и всё, что происходило, было мятежом. Мятеж оказался удачным. Что началось дальше? Тут же после этого мятежа народ уже не проголосовал ни за какую-то демократическую партию. Погубили всю законность — всё, что дальше происходило, вне этой фундаментальной легитимности».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению зампреда комитета Совфеда РФ по международным делам Андрея Климова, выступившего в рамках этой же передачи, многие проблемы современной России берут свои истоки как раз в событиях сентября-октября 1993 года. В то же время, по его мнению, главный урок, который извлекла РФ из случившегося в те дни, — никогда не допускать повторения тех трагических событий.