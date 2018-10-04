Черкесск, 4 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии разоблачена экстремистская ячейка, действовавшая в Ногайском районе. Силовики задержали 4 октября восемь сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они, по информации пресс-службы ФСБ, являются местными жителями.

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У членов группы изъято три пистолета, а также телефоны, ноутбуки, планшеты с материалами экстремистского содержания и около сорока экземпляров литературы такой же направленности. По данным ФСБ, задержанные распространяли идеи радикального ислама с целью создания на Северном Кавказе государства с шариатской формой правления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Карачаево-Черкесии уже были задержаны 11 членов ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У них были изъяты пистолет Макарова, револьвер, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и карабин «Сайга». В домовладениях задержанных нашли 17 наименований экстремистской религиозной литературы и 25 дисков с материалами экстремистского характера.