Кабул, 4 октября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В разных провинциях Афганистана за день произошли три теракта, жертвами которых стали пятеро человек, ранения получили 24 человека, 4 октября передает агентство Associated Press.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По информации властей, в результате подрыва транспортного средства в районе Жари в провинции Кандагар погибли две женщины, 16 человек — 14 женщин и двое мужчин — получили ранения.

В провинции Нангархар взрывом бомбы у здания неправительственной организации были убиты двое человек, ранены семеро человек.

В Кабуле один человек погиб и один получил ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле.

На данный момент никакая группировка не заявила о причастности к терактам. Связь между нападениями также пока не установлена.

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