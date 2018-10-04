Великий Новгород, 4 октября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Поручение президента России Владимира Путина по очистке притоков озера Ильмень в Новгородской области, данное главой государства по итогам его визита в регион в 2016 году, до сих пор не выполнено. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Озеро Ильмень

«Это поручение было дано федеральным структурам, и оно до сих пор не выполнено. Общественники, которые поднимали перед главой государства эти вопросы, крайне недовольны развитием ситуации. Второй год идут разговоры, при этом фактически дноуглубительные работы так и не начаты. И как я могу повлиять на все эти федеральные гидромелиоративные организации, на Росрыболовство?» — заявил Никитин.

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По словам губернатора, в таких случаях большую помощь региону оказывает полпредство: он просит полномочного представителя президента обеспечить контроль над выполнением поручений главы государства.

Никитин отметил, что с Александром Бегловым, который с декабря 2017 года занимал пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, новгородским властям удалось наладить крайне эффективное взаимодействие.

«С Александром Дмитриевичем было очень комфортно работать. Но это человек, очень любящий Петербург. И даже живя в Москве, он оставался петербуржцем. Для города это будет очень достойный, понятный, стремящийся решать его задачи руководитель», — прокомментировал Андрей Никитин назначение Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Новгородскую область в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретились с новгородскими рыбаками, которые рассказали о наиболее острых проблемах, в том числе о расчистке рек и восстановлении миграционных путей особо ценных рыб. Отмечалось, что эти вопросы выходят за местные рамки и актуальны для рыболовецкой отрасли всей страны.

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