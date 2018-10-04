Ростов-на-Дону, 4 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Обновление трамвайного парка в Ростове-на-Дону произошло за счёт дефектных вагонов, поставкой которых занималась московская компания ООО «ПК Транспортные системы». Выяснилось это после того, как исполнитель государственного контракта отказался провести ремонт трамваев по гарантии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый низкопольный трамвай «Витязь-М»

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск ростовского департамента транспорта к поставщику. Чиновники считают, что условия государственного контракта москвичами исполнены частично.

У вагонов «Витязь-М» в ходе эксплуатации выявлены многочисленные неисправности. Гарантийный ремонт компания «ПК Транспортные системы» выполнила, но ростовские чиновники считают, что работа проведена неполноценно. Городской департамент через суд пытается добиться безвозмездного устранения неисправности трамвайных вагонов и взыскать судебную неустойку, размер которой не указан.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский трамвайный парк начал обновляться в 2016 году. Тогда на Дон поступили вагоны серии 71−911Е «City Star». Стоимость одного трамвая составила 35 млн рублей. Всего в 2016 году для донской столицы закуплено 30 вагонов на общую сумму в 1 млрд рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов. Трамвайный парк был обновлён впервые за последние 10 лет.

Читайте также: Ростовский трамвай: есть ли шанс выжить?

На трамваи для Ростова-на-Дону в 2016 году будет потрачен 1 млрд рублей