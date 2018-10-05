Киев, 5 октября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Из выставленных на торги 1050 предприятий Украины удалось продать десятую часть, сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в эфире программы «Свобода слова». Доход от «малой приватизации» к началу октября составил 173 млн грн, и с тем, что Украина отдает приватизаторам имущество буквально за бесценок, согласны не все. Кто и с какими аргументами, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Украине следует перестать фиксироваться на ценовом аспекте приватизации, полагает член группы советников по приватизации Одесского припортового завода Ребвар Берзинджи. Он уверен, что главное в приватизации — не цена, а помощь предприятию в удержании на плаву и сохранении рабочих мест. Поэтому привлекать нужно не спекулянтов, а стратегов, которые «которые готовы вкладывать средства и приносить в страну новые технологии, увеличивая стоимость актива и для себя, и для страны, в которой они работают».

Сам Берзинджи влияет на продажу крупнейшего химического предприятия Украины — ОПЗ, чью продукцию можно экспортировать и который является конечным пунктом единственного в мире аммиакопровода Тольятти «Одесса. Впрочем, пренебрежительное отношение в ключе «ну, может, за недорого и возьмем» было заложено на Украине еще раньше — например, 13 лет назад завод «Криворожсталь» был куплен за рекордную сумму $4,8 млрд, так как инвестор платил не только за сам завод, но и за гарантированный долгосрочный рынок сбыта. Разрыв отношений, на который пошла Украина, проявил один факт: без российских рынков ее активы уже значительно дешевле. Неудивительно, что на таком фоне советники говорят о продаже без оглядки на цену.

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