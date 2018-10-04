Ходейда, Йемен, 4 октября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, привела статистику, по которой количество заболевших холерой в Ходейде, городе в Йемене, увеличилось в три раза с начала военной операции коалиции Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия в июне.

Remf.dartmouth.edu Холерный вибрион под микроскопом

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, госпитали Ходейды зафиксировали около 1340 случаев заболевания в сентябре, что в три раза превышает число заболевших в июне, до военной операции коалиции.

Всемирная организация здравоохранения уточняет, что более трети заболевших — это дети младше пяти лет.

Мариам Альдогани, представитель Save the Children в Йемене, заявила: «Я разговаривала с матерью двоих детей, которая сказала, что отсутствие доступа к чистой воде вызвало холеру у всех членов семьи».