Челябинск, 4 октября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Советском райсуде Челябинска 4 октября началось чтение приговора бывшему вице-губернатору области Николаю Сандакову. Оно продлится примерно два дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Пожнёшь бурю». Реж. Стэнли Крамер. 1960. США Суд идёт

Суд уже признал бывшего чиновника виновным по одному из трёх пунктов обвинения.

Сам Сандаков пришёл на оглашение с вещами. При этом он настаивает на своей невиновности и удивлён тому, что суд признал показания одного из ранее осуждённых лиц, а не свидетелей защиты.

Напомним, приговор Сандакову могли начать оглашать ещё 25 сентября. Но тогда оно было отложено.

Николай Сандаков был задержан в конце марта 2015 года и некоторое время провёл в СИЗО. Ему вменили мошенничество, получение взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Сам он своей вины не признаёт.