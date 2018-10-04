Суд считает виновным: челябинскому экс-вице-губернатору оглашают приговор
Челябинск, 4 октября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Советском райсуде Челябинска 4 октября началось чтение приговора бывшему вице-губернатору области Николаю Сандакову. Оно продлится примерно два дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Суд уже признал бывшего чиновника виновным по одному из трёх пунктов обвинения.
Сам Сандаков пришёл на оглашение с вещами. При этом он настаивает на своей невиновности и удивлён тому, что суд признал показания одного из ранее осуждённых лиц, а не свидетелей защиты.
Напомним, приговор Сандакову могли начать оглашать ещё 25 сентября. Но тогда оно было отложено.
Николай Сандаков был задержан в конце марта 2015 года и некоторое время провёл в СИЗО. Ему вменили мошенничество, получение взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации.
Сам он своей вины не признаёт.