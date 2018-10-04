Москва, 4 октября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Полиция проверяют информацию о побеге вооружённого военнослужащего из воинской части в Московской области. Об этом сообщает 4 октября агентство «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

«По предварительным данным, из расположения воинской части в Подмосковье сбежал военнослужащий с огнестрельным оружием», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что военнослужащий похитил трактор, принадлежащий воинской части, и уехал на нём в неизвестном направлении. Подробности произошедшего уточняются.