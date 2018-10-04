Москва, 4 октября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что при испытаниях на гражданах Грузии препарата, который производила компания бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее ещё 49 человек. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 октября.

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия Врач-изверг

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что направил обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, в которой, по данным Гиоргадзе, проводились летальные эксперименты над людьми.

Так, Гиоргадзе рассказал, что у него есть данные о смерти 30 человек, которые погибли в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в данной лаборатории. Затем, в апреле и августе 2016 года погибли 30 и 13 человек соответственно.

Кириллов рассказал, что на гражданах Грузии испытывали препарат проходящий по документам как «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз». Одним из основных акционеров этой фирмы является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

«Обратите внимание… Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек», — рассказал Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России отметил, что даже во время масштабных эпидемий современности в инфекционных стационарах нет такого количества смертельных случаев.