Ярославль, 4 октября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В парке у Крестовоздвиженского собора Палеха завершена реставрация фонтана. При его восстановлении использована новейшая технология строительной 3D-печати ярославского предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Фонтан в Палехе

Фонтан «Сноп» — знаковое место в парке. Его создал в середине прошлого века известный скульптор Н. В. Дыдыкин, один из воссоздателей Большого каскада в Петергофе и автор памятника Пушкину на Мойке. Когда пришло время реставрировать фонтан, то власти города совместно с жителями решили изменить его форму с прямоугольной на круглую.

Также в фонтан вмонтирована подводная подсветка в тонах палехской лаковой миниатюры. Парапеты обновленного фонтана сделали по новейшей технологии строительной печати. Диаметр главного палехского фонтана составляет 26 метров, глубина 3 метра.

Несъемную опалубку парапета напечатала с помощью строительного 3D-принтера «АМТ» Группы компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» из Ярославля. Компания производит строительные 3D-принтеры, в том числе для производства зданий.