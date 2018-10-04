Иерусалим, 4 октября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 3 октября около 15 активистов израильского общественного движения «Инвалиды превращаются в пантер» («Нехим офхим ле-пантерим») организовали акцию протеста перед правительственным комплексом в Тель-Авиве. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, участники протеста требовали повышения социальных выплат по инвалидности. Стоит отметить, что ранее правительство Израиля уже приняло закон, предусматривающий повышение пособия для инвалидов.

George Hodan Инвалидная коляска

По словам очевидцев, инвалиды разместили свои коляски на проезжей части перед правительственным комплексом, чем вызвали образование заторов на дороге. Дорожная полиция была вынуждена перекрыть шоссе Аялон, одну из главных автомагистралей Тель-Авива и его агломерации. Автомобильное движение по прилегающим к шоссе улицам также было затруднено.

Координатор протестного движения Эяль Коэн заявил, что блокада правительственного комплекса — лишь часть запланированной акции. Примечательно, что «Инвалиды превращаются в пантер» уже проводили подобные мероприятия, одним из которых была блокада проезда к пассажирскому терминалу аэропорта «Бен-Гурион».