Псков, 4 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Александра Беглова с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своём аккаунте в социальной сети Instagram Ведерников выразил уверенность в том, что на новом посту Александр Беглов применит все свои знания и опыт для решения поставленных президентом задач.

Kremlin.ru Михаил Ведёрников на встрече с Владимиром Путиным

«Где бы он ни работал, он всегда проявлял себя как настоящий профессионал, грамотный управленец и мудрый руководитель», — отметил псковский губернатор.

По мнению Ведерникова, Беглов «не понаслышке знает все сильные и слабые стороны вверенной ему территории».

Михаил Ведерников поблагодарил Беглова за постоянную и результативную всестороннюю поддержку Псковской области.

«Будем и дальше вместе работать, по-соседски!» — говорится в сообщении.

При этом Михаил Ведерников поблагодарил экс-главу Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко«за конструктивное сотрудничество с регионом и готовность в любых вопросах подставить плечо».

https://www.instagram.com/p/BofJgyIFKcC/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгий Полтавченко оставил пост губернатора Санкт-Петербурга досрочно, возглавив Объединенную судостроительную корпорацию — такое предложение ему сделал президент России Владимир Путин. Врио губернатора Санкт-Петербурга стал Александр Беглов, который с декабря 2017 года занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга — они пройдут 8 сентября 2019 года.