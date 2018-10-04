Ростов-на-Дону, 4 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов» совершил самолёт Симферополь — Санкт-Петербург, сообщают «Вести».

Антон Копнин ИА Красная Весна В аэропорту «Платов»

Отмечается, что на борту самолёта стало плохо одному из пассажиров. По имеющейся информации, спасти его не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что ранее незапланированную посадку в аэропорту Краснодара совершил самолёт, летевший рейсом Сочи — Москва. Борт приземлился в связи с проблемами со здоровьем, возникшими у пассажира во время полёта.