Ярославль, 4 октября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославской области компенсацию расходов на оплату услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов будут получать более 130 тысяч федеральных и региональных льготников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Деньги на это в бюджете предусмотрены в полном объеме.

Yarregion.ru Квитанция

Обращаем внимание всех льготополучателей, что с заявлением в органы социальной защиты населения или в многофункциональные центры обращаться не нужно. Льгота на оплату услуги предоставляется инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших или умерших инвалидов войны, гражданам, пострадавшим вследствие радиационного воздействия, инвалидам или семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда и военной службы, реабилитированным лицам и тем, кто признан пострадавшим от политических репрессий, а также многодетным семьям», — сказал заместитель директора регионального департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин.

Обращение с твердыми коммунальными отходами выделено в отдельную коммунальную услугу с 1 сентября. Начисления за сентябрь необходимо оплатить полностью, а компенсация для тех, кто имеет право на льготу, будет учтена в квитанции за октябрь.

Вся информация о получателях льгот есть в расчетных центрах, которые определяют размер компенсаций по жилищным и коммунальным услугам. Ежемесячно расчетные центры передают эти данные в органы соцзащиты, которые и производят соответствующие выплаты.

«Несмотря на то, что в сентябре информация по компенсации за услугу обращения с ТКО не отражена в платежном документе, она рассчитана. Для получения выплат необходимо полностью внести сумму, указанную в платежном документе за предыдущий период. И в следующем месяце компенсация будет предоставлена», — сообщил ведущий юрисконсульт ЯрОблЕИРЦ Игорь Дорошенко.