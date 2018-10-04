Рим, 4 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи в четверг, 4 октября, в интервью газете Le Monde заявил, что группа европейских политиков, в которую входят Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, представляет собой «угрозу существованию Евросоюза».

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

В ту же группу, помимо французского политика и итальянского вице-премьера, еврокомиссар включил также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Ярослава Качиньского.

Московичи уверен, что если представители упомянутой группы выиграют выборы в Европарламент в мае 2019 года, это будет угрожать правам мигрантов, меньшинств и свободе слова.

Ранее Ле Пен, Сальвини и Орбан провели ряд встреч, на которых, как предполагают наблюдатели, обсуждалась возможность совместной работы сторонников национальных суверенитетов во время предвыборной кампании.

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