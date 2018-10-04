Астана, 4 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Всемирный банк выразил готовность поддержать Казахстан в реализации государственной программы развития мясного животноводства до 2027 года предоставлением кредита на сумму $500 млн, сообщили 4 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

4 октября министерство сельского хозяйства Казахстана провело круглый стол с участием сотрудников Всемирного банка. Представитель банка Ато Браун подчеркнул важность развития традиционных видов животноводства для экспорта продукции в Россию и Китай.

Браун добавил, что ВБ готов профинансировать строительство современных убойных пунктов, а также оказывать техподдержку. Окончательные параметры займа будут определены после обсуждения и предложения правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк помогает Казахстану в реализации молодежного проекта Zhas Project, который направлен на социализацию молодых людей в шести регионах республики.