Киев, 4 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В 2019 году рост ВВП Украины без поддержки МВФ может упасть ниже 2%, заявил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Хан, сообщает 4 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Хан отметил, что по прогнозу Всемирного банка рост ВВП Украины составит 3,3% в 2018 году, если МВФ выделит Киеву очередной кредит. В этом случае в 2019 году рост ВВП страны может составить 3,5%. Однако если Украина и МВФ не смогут договориться о выделении кредита, то рост ВВП Украины может в 2019 году упасть ниже 2%.

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Напомним, МВФ прогнозирует для Украины рост ВВП в 2018 году на уровне 3,2% при инфляции на уровне 11%.