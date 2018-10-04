Москва, 4 октября, 2018, 15:47 — ИА Регнум. На текущей неделе американский доллар спускался к уровню 65,50−65,00 руб. Сегодня, 4 октября, при открытии Московской биржи рубль открылся с «разрывом», подешевев на 60 копеек к доллару США. В течение сегодняшнего дня рубль продолжил дешеветь по отношению к американскому доллару на фоне повышения государственных облигаций США и уже достиг 66,10 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Роман Султанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«4 октября в 16:00 по мск Центральный Банк РФ опубликует информацию о состоянии российских международных валютных резервов (в USD). Вероятно, что запасы иностранной валюты вырастут. Стоить напомнитьм, что с середины сентября резервы РФ выросли на 6,7 млрд долларов. После данной публикации ожидается ослабления рубля, и ближе к вечеру доллар уже может закрепиться на уровне 66,30 — 66,50 руб.», — полагает эксперт.

5 октября в 15:30 по мск в США опубликуют данные по уровню безработицы за сентябрь и число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы составит 3,8%, а количество рабочих мест поднимется до 185 тыс. — это довольно позитивные данные для экономики США.

«После выхода этих данных можно будет предположить дальнейшее укрепление доллара, и можно прогнозировать, что курс доллара к вечеру 5 октября может подняться до 66,70 руб. В целом текущая торговая неделя, скорее всего, закроется в пользу американской валюты», — считает Султанов.

Читайте также: Рубль стабилизировался в диапазоне 65−66