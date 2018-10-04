Москва, 4 октября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Ситуацию не стоит рассматривать как экстраординарную: специфика переработки мяса птицы всегда сопряжена с риском вспышек сальмонеллеза, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агрохолдинга «Белый Фрегат».

(сс) barskefranck Курица

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с заявлением о приостановке выпуска птицеводческой продукции АО «Петелинская птицефабрика», входящего в группу «Черкизово». Ведомство ходатайствует о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей.

«Нормативные документы Россельхознадзора содержат перечень специальных мер по профилактике сальмонеллеза птиц и инфицирования продуктов сальмонеллами на предприятиях торговли и общественного питания. Кроме того, существует ряд требований к безопасности мяса сельскохозяйственной птицы, продуктов его переработки и процессов их производства.

Сальмонеллез и листерии — инфекционные заболевания домашней птицы. Листерия инфицирует продукты питания, как правило, в процессе производства и хранения. Одной из самых зараженных ею зон на предприятиях являются трапы, которые находятся на поверхности пола и служат для отведения в канализационную сеть сточных вод.

Чтобы обеспечить высокое качество готовой продукции, на каждом предприятии ведется тщательный контроль за санитарно-гигиеническими условиями выращивания и переработки птицы на всех стадиях производства — в процессе ее содержания, откорма, подготовки к убою, производства, хранения, транспортировки, приемки и так далее. Существует цикл лабораторных исследований готовой продукции, который должны соблюдать предприятия.

Так, отдел технического контроля проводит специальные маркировочные анализы, позволяющие определить соответствие продукции установленным нормам и стандарту качества. При выявлении отклонений принимаются срочные меры по их устранению.

Естественно, что на какой-то период производство будет вынуждено остановиться для выявления и устранения причин неполадок: будет, скорее всего, проводиться проверка предприятия, условий производства, доставки в магазин. Условия хранения в магазинах сети ООО «Авоська-Два» также подлежат проверке.

Однако данную ситуацию не стоит рассматривать как экстраординарную: специфика переработки мяса птицы всегда сопряжена с риском вспышек сальмонеллеза. «Петелинка» — один из самых известных брендов группы «Черкизово», которая входит в топ российских компаний по производству и переработке мяса птицы. Мы уверены, что компания в кратчайшие сроки решит все возникшие проблемы и вернется в строй».

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