Лондон, 4 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В очередном романе американского писателя Томаса Харриса, из-под пера которого вышла серия книг, посвященных серийному убийце Ганнибалу Лектеру, не будет фигурировать имя знаменитого на весь мир персонажа. Об этом пишет газета The Guardian.

Цитата их к/ф «Ганнибал». реж Ридли Скотт. 2001. США, Великобритания Ганнибал Лектер

Отмечается, что у романа, который будет опубликован в 2019 году после 13 лет «молчания» писателя, пока нет названия, также ничего не известно о сюжете книги, поскольку контракт, заключенный издательством с писателем еще в 2004 году, не предполагал какого-то заданного сюжета.

По сведениям газеты, в 2006 году в рамках указанного контракта Харрис опубликовал роман «Hannibal Rising», который продолжал серию похождений убийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, британский музыкант, участник легендарной «ливерпульской четверки» Пол Маккартни выступил в непривычном для себя амплуа. В своем Twitter он сообщил, что написал книжку «Привет, дедуля!», которую смогут читать дедушки всего мира своим внукам перед сном.

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