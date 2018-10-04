Липецк, 4 октября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов официально вступил в должность 4 октября. Как сообщила пресс-служба областной администрации, его представил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Kremlin.ru Игорь Артамонов

Щеголев в своем выступлении отметил, что Игорь Артамонов успешно работал на Северном Кавказе, в Сибири и Москве. Он добавил, что Липецкая область — лидер по многим показателям в ЦФО и в стране благодаря Олегу Королеву, который 26 лет стоял во главе региона, и выразил уверенность, что Игорь Артамонов сохранит преемственность и при этом вместе со своей командой будет успешно решать новые задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин в майском указе 2018 года.

Игорь Артамонов в своем выступлении поблагодарил президента за высокое доверие и заявил, что готов продолжать развитие липецкой земли вместе с командой, которая смогла сделать из небольшой области динамично растущий и инвестиционно привлекательный регион.

«Убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в Липецкой области еще лучше и для людей старшего поколения, и для молодежи. Потенциал у региона огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей совместной работы, опираясь в том числе на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации — мы будем применять это здесь», — заявил Артамонов.

Экс-глава региона Олег Королев поблагодарил липчан за совместную работу:

«В Липецкой области работы еще много, и надо дать дорогу молодым руководителям, чтобы сделать нашу малую родину процветающим краем. Дерзайте и творите на благо Великой России!» — обратился Олег Королев к залу.