Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Встреча представителей причерноморских городов Турции, Болгарии и России на тему развития круизного туризма прошла в Сочи на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Об этом сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

(сс) pasja1000 В круиз

Отмечается, что в рамках переговоров между мэрией Сочи и представителями турецкой и болгарской делегаций «были обсуждены вопросы запуска регулярного круизного сообщения между городами стран Черноморского бассейна, развития необходимой инфраструктуры для круизного сообщения и разработки сопутствующих туристических продуктов».

Сообщается, что участники встречи договорились создать две рабочие группы — группу туроператоров и группу руководителей морских портов. В пресс-службе отметили, что следующая встреча мэров причерноморских городов пройдет в Стамбуле в ноябре 2018 года по приглашению мэра района Бейоглу города Стамбула Ахмета Мисбаха Демирджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил об успешных переговорах о запуске паромного сообщения между полуостровом и Турцией, которое, по решению турецких властей, в марте 2017 года было прервано.

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Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что со стороны властей Турции не было никаких действий по открытию паромного сообщения с Крымом.

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