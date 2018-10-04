Калуга, 4 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Калужская область с 1 января 2019 года перейдет на новую систему утилизации отходов, в связи с чем решено до 1 декабря 2018 года определиться с максимальным размером единого тарифа на вывоз мусора для жителей региона. Как сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, с начала будущего года функции по вывозу мусора переходят к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Igrajdanin.ru Неубранный мусор калужском микрорайоне Турынино-2.

Пока ещё каждый муниципалитет сам решает, как собирать, вывозить и утилизировать мусор. При этом в регионе уже подготовлен проект корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами с её электронной моделью. По определённым направлениям транспортировки, региональный оператор организует перевозку мусора сначала на перегрузочные станции, а затем — на сортировочные комплексы и межмуниципальные полигоны.

В связи с этим калужские власти решили, что область пойдет по эволюционному пути реформирования системы. В том числе, на особом контроле будет вопрос обоснованности формирования предельного единого тарифа для населения на услуги регионального оператора, тариф будет сформирован до 1 декабря текущего года.

Напомним, перед Калужской областью стоит задача по развитию отраслевой инфраструктуры, которая обеспечит сортировку мусора к 2022 году. В связи с этим стоимость услуг регионального оператора будет включать в себя две составляющие — норматив отходов на одного человека в год и тариф на вывоз 1 кг мусора.