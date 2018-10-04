Ереван, 4 октября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Революции в Армении должен быть положен конец, для этого необходимы внеочередные парламентские выборы, которые должны пройти до конца года, считает политолог Армен Бадалян.

Photolure Никол Пашинян на митинге у здания парламента Армении. 02.10.2018

По его словам, события в апреле-мае привели к смене власти в системе управления, а в сознании общества к революции.

«Логика подсказывает, что все политические силы страны, вне зависимости от того в парламенте они или нет должны были учесть это, адаптироваться под ситуацию и принять соответствующие меры, то есть провести структурные, имиджевые изменения, особенно это касается Республиканской партии Армении (РПА). Для этого был необходим год, в связи с чем изначально отмечалось, что внеочередные выборы должны состояться через год, ближе к маю», — приводит слова Бадаляна news.am.

Однако выборы в Совет Старейшин Еревана 23 сентября, по словам политолога, показали, что партии не предприняли никаких действий, не адаптировались к новой ситуации, в связи с чем не могут вести адекватную политику.

«Кроме того после 23 сентября, партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», которые потерпели разгромное поражение, не только не изменили политику, но и продолжают придерживаться прежнего курса».

Эксперт отметил, что «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн» после выборов должны были отделить себя от премьера, вывести своих министров из правительства, провести имиджевые изменения, начать критиковать премьера и правительство, которое допускает грубейшие ошибки как во внутренней политике, экономике, так и во внешней политике.

«Но что произошло? Эти силы продолжили идти по старому курсу, более того они выбрали самый неудачный путь отделения от команды премьера, фактически присоединившись к РПА, проголосовав за известный законопроект, — сказал Бадалян. — Им казалось, что посредством принятия какого-то закона, они смогут предотвратить последующие развития. Но это невозможно.

В мировой истории есть много прецедентов, когда подобные попытки терпели фиаско. И они пошли по этому пути. В результате они лишь ускорили процесс проведения досрочных выборов, так как оказалось, что бессмысленно ждать следующего года, время которое было им дано для проведения реформ не использовалось по назначению».

«Во-вторых надо положить конец революции. В Ереване это уже получилось, был избран мэр, а в Совете старейшин есть оппозиция, имеющая доверие общественности. Аналогичная ситуация должна быть и в парламенте. Необходимо, чтобы оппозиция, имеющая доверие общества, критиковала деятельность правительства, которое совершает грубые ошибки. В настоящее время нет критики, потому что нет такой оппозиции. Для того, чтобы положить конец революционным процессам, должен быть сформирован легитимный парламент. Революция завершится, и тогда правительство не сможет списывать свои упущения на революцию или контрреволюцию. Именно в этом причина, почему выборы должны состояться до конца года», — подчеркнул он.

Бадалян не согласился с некоторыми утверждениями о том, что действия Пашиняна 2 октября были вмешательством в деятельность законодательной власти.

«Премьер является лидером одной из парламентских сил, кроме того исполнительная власть не может быть полностью разделена от законодательной. Это нормальный процесс. Более того во многих странах, когда премьеры чувствуют, что их рейтинг падает, распускают парламент и проводят внеочередные выборы. Поэтому нельзя говорить о вмешательстве премьера в деятельность законодательной власти», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какие силы смогут сформировать в парламенте оппозицию, имеющую доверие общества после досрочных выборов, Бадалян отметил, что на данный момент делать подобные прогнозы рано.

«Все зависит от того, кто пойдет на выборы. На данный момент, думаю, что есть шанс у партии «Процветающая Армения», блока «Свет» и возможно Армянского национального конгресса», — отметил он, добавив, что пока говорить о будущем раскладе сил в парламенте рано.