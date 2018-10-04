Ярославль, 4 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Северный корпус комплекса ярославского речного вокзала включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Ольга Мазанова Речной вокзал

В Ярославле бурную реакцию протеста вызвала реконструкция здания Речного вокзала на Волжской набережной, которую проводит ООО «Байтек Машинери». Частники собирались кардинально изменить внешний вид здания. Оно должно было поменять белый цвет на оттенок патинированной меди, а на крыше хотели сделать поле для мини-гольфа.

28 сентября научно-методический совет департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области большинством голосов поддержал внесение ярославского Речного вокзала в реестр выявленных объектов культурного наследия.

А 3 октября департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области принял решение включить здание в списки выявленных памятников культуры.

Кроме этого, директор департамента Александр Филяев приказал принять меры по государственной охране Речного вокзала до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

«Вчера мы вызвали участкового к Речному вокзалу, просили приостановить работы, проводимые на объекте, имеющем признаки объекта культурного наследия — в тот момент мы еще не знали об опубликованном приказе департамента о включении в список выявленных ОКН. Представители МВД не стали останавливать работы. На глазах полиции и градозащитников варварски демонтировали вывеску «речной вокзал», в частности, мы наблюдали за падением массивной бетонной буквы «Р», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

После этого градозащитник обратился к директору департамента ОКН с просьбой помочь во временном складировании и хранении неповрежденных букв для последующей реставрации.