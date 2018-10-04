Гороховец, Владимирская область, 4 октября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» на участке от подмосковного города Железнодорожный до Гороховца (Владимирская область) оценена в 621,5 млрд рублей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба РЖД со ссылкой на первого заместителя гендиректора компании Александра Мишарина.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Автомагистраль

Как сообщил Александр Мишарин во время Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи, строительство этого участка входит в первый этап организации магистрали. Это будет выделенная железнодорожная линия протяженностью 301 км. Поезда смогут ехать по ней скоростью до 400 км/ч.

«Проектирование магистрали на участке «Железнодорожный — Гороховец» завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Проработаны все технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатацией высокоскоростной магистрали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги на строительство планируют взять из трех источников. Около 200 млрд рублей должны прийти из федерального бюджета, столько же — от РЖД, остальные — из средств инвесторов, российских и зарубежных банков. В РЖД считают, что строительство новой дороги сможет не только сократить время движения, но и «будет способствовать повышению мобильности и деловой активности регионов, улучшению их транспортных связей, развитию среднего и малого бизнеса, прилегающих территорий и агломераций».

Ранее сообщалось, что полная стоимость строительства ВСМ «Москва — Казань» оценивается в 1,69 трлн рублей. Благодаря ей поезд сможет преодолеть 770 км за 3,5 часа. Во Владимирской области планируется несколько остановок: Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец.