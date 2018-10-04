Ярославль, 4 октября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отдала сертификат на 1 миллион рублей настоятелю храма в Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Валентина Терешкова

Сертификат она получила на втором Евразийском женском форуме в номинации «Служение делу мира».

«Эти средства пойдут на выполнение работ по росписи церкви», — подчеркнула Валентина Терешкова.

Этот храм строился при ее непосредственном содействии. Храм во имя Николая Чудотворца стал первой церковью, построенной в поселке Никульское. Его возведение началось в июне 2013 года. Спустя пять лет, в этом году в день 55-летнего юбилея полета Валентины Терешковой в космос, состоялось освящение храма. Сейчас работы на объекте продолжаются.

Как отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в настоящее время главный вопрос — это подготовка храма к зиме. Что касается расположенного рядом музея «Космос», то есть предложение обратиться с ходатайством в госкорпорацию «Роскосмос» по вопросам пополнения экспозиции и организации детского парка на территории музейного комплекса.

«Сегодня мы были в Никульском. Большинство вопросов решено. Сделан качественный водоотвод, рядом с храмом проведено благоустройство — сейчас это очень красивая, привлекательная парковая территория. Самое главное — в ближайшее время включить отопление в здании. Это даст возможность просушить его изнутри, а затем приступить к подготовке к росписи», — рассказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Также в Никульском ведется активная работа по развитию музейного комплекса «Космос». Продолжается ремонт новых помещений. Здесь планируется организовать экспозиции и зал для проведения интерактивных программ, занятий и других мероприятий.