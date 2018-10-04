Санкт-Петербург, 4 октября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Петербуржцы не оставили без внимания шутку пресс-секретаря Смольного и губернатора Петербурга Андрея Кибитова об «утках» — слухах об отставке Георгия Полтавченко, которые из предположений превратились в реальность спустя всего несколько часов. Теперь горожане требуют от чиновника других «новостей», но Кибитов хранит молчание.

Клиффорд Берримен. Парад «хромых уток» (фрагмент). 1915

Как сообщало ИА REGNUM, днем 3 октября Андрей Кибитов опубликовал в своем официальном Instagram фото уток с подписью: «Становится уже традицией публиковать в политическом октябре фото уток! В этом году утки более упитанные, но все равно утки». Сообщение он сопроводил множеством смеющихся эмодзи.

Так Кибитов отреагировал на распространившиеся еще с ночи слухи о том, что губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отправят в отставку 3 октября. Аналогичным образом он шутил по поводу таких же слухов и в 2017 году.

Однако спустя несколько часов президент Владимир Путин действительно снабдил губернатора Полтавченко приставкой «экс», а врио главы города стал Александр Беглов.

С тех пор Instagram Кибитова не обновлялся, но петербуржцы не оставили этот факт без внимания, засыпав «утиное фото» комментариями. В основном, они сообщают, что «в этом году утки прямо огонь», радуются «хорошим новостям на фоне пенсионной реформы», отправляют «жлобов» на выход и рекомендуют воспользоваться сервисом поиска работы HeadHunter.

«Ну что, Андрей, похоже, в этом году утки настолько жирные, что взорвались к *** собачьим», — это одна из самых популярных реплик под вчерашним фото Кибитова.

«Ну вот, одну утку уже отправили в отставку», «Андрей, вижу, что вы не в курсе — вчера Полтавченко уволили!», — шутят петербуржцы. «Что-то скромный пресс-секретарь. Какие новости?» — вопрошают они.

Однако Андрей Кибитов, который был пресс-секретарем еще у губернатора Валентины Матвиенко, пока на эти выпады не реагирует.