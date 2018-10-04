Село Уян, Иркутская область, 4 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Учащимся школы в селе Уян Куйтунского района Иркутской области, где в сентября произошло обрушение перехода между корпусами, ничего не угрожает. Как сообщает Irk.ru, это выяснили специалисты компании «Иркут-Инвест», которой было поручено провести предварительную экспертизу здания.

ГУ МЧС по Иркутской области В средней школе села Уян обрушился переход между корпусами

По мнению оценщиков, поскольку основное здание школы не имеет существенных деформаций и повреждений, занятия можно будет возобновить после демонтажа рухнувшего перехода. Также зданию потребуется ремонт: необходимо починить кровлю, заменить окна, двери, утеплить наружные стены и осуществить благоустройство территории.

«Пока будет идти подготовка к ремонту, здание будет отапливаться. Со своей стороны мы готовы оказывать содействие. Финансирование ремонтных работ возможно в рамках реализации государственной областной программы «Развитие образования на 2014−2020 года», — заявил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Уянская средняя школа открылась 34 года назад. ЧП произошло 11 сентября 2018 года: когда школьники пришли на занятия, обрушился переход, соединявший два крыла двухэтажного кирпичного здания. Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области установили, что этому предшествовало проседание плит перекрытия. В результате одна из поддерживающих колонн обрушилась.

Вместе с тем, в администрации школы уверяют, что данная часть здания признана аварийной ещё в декабре 2009 года и с тех пор была закрыта для доступа учащихся.