Новосибирск, 4 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Советником мэра Новосибирска о спорту стала чемпионка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ирина Минх. Кадровое назначение сегодня, 4 октября, на пресс-конференции озвучил сам глава города Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Forum.faleristika.info Знак заслуженного мастера спорта СССР

«Это человек не просто очень известный, а ещё и авторитетный в спорте, профессионально понимающий, что происходит в этой сфере. Я уверен, наша совместная деятельность принесёт пользу и добавит системности в работу наших спортивных учреждений», — сказал Локоть.

По официальным данным, Ирина Минх родилась в городе Черепаново Новосибирской области. В 1992 году в составе сборной страны стала чемпионкой Олимпийских Игр. С 2004 года Минх работает в баскетбольном клубе «Динамо-Энергия» — она прошла путь от тренера до президента клуба.

Кроме того, в 2007 году она учредила турнир в городе Черепаново — ежегодно здесь проводятся соревнования среди юношеских команд региона на призы Олимпийской чемпионки.