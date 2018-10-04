Берегово, Украина, 4 октября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В четверг, 4 октября, в украинском МИД сообщили, что консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата. Его обвиняют в совершении действий, несовместимых со статусом консульского должностного лица. Консулу предложено покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон отсюда

Ответ Венгрии на этот шаг был анонсирован министром иностранных дел Петером Сийярто заранее. Если Украина примет такое решение, Будапешт будет действовать симметрично и выдворит из Венгрии украинского консула. Сийярто уточнил, что высылка последует «безотлагательно». И это будет лишь частью венгерского ответа.

Под «действиями, несовместимыми со статусом консульского должностного лица», подразумевается выдача венгерских паспортов в консульстве в Берегово. Хотя глава МИД Украины Павел Климкин, по словам Сийярто, в их разговоре признал, что никаких украинских законов эта выдача паспортов не нарушает.

Другими словами, речь идет о политическом споре, а не о формальном нарушении. Да и выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья, этническим венграм, мягко говоря, не является новостью. Но за полгода до президентских выборов на Украине действующая власть решила «ответить». Потому что настойчивость Будапешта в отстаивании интересов своих соотечественников подрывает нацистско-унитарные устремления майдана.

В этот же день, четверг, 4 октября, Верховная рада рассматривает законы о введении «языковых инспекторов», которые будут следить, все ли говорят на единственно допустимом языке или кто-то все-таки использует родной. В этот же день Верховная рада утверждает нацистское воинское приветствие «Слава Украине», произносить которое неприятно любому человеку, но представителю нетитульной нации (которых на Украине большинство) — особенно.

Весь этот разгул нацистского законотворчества нужен для предвыборного формирования образа врага. Враг — все то, что не по-украински, не в вышиванке и не за Бандеру. На мнения молчаливых граждан в Киеве давно махнули рукой. На решение реальных проблем страны — тоже. Единственный шанс остаться у власти — отвлечь внимание на борьбу с врагом.

А тут «враг» оказывается под самым носом. И показывает гражданам, каким бывает государство, когда оно занято интересами людей, а не сохранением власти: платит нормальные пенсии, строит дороги, отстаивает их интересы. Сравнение выходит слишком уж не в пользу майдана. Оказавшись рядом с реальным оппонентом, майданный миф рассыпается.

Есть и другие проблемы. Несколько дней назад министр обороны Украины хотел поехать на встречу в НАТО, но его туда не пустили. Венгрия продолжает блокировать контакты Украины по линиям альянса и ЕС. И обещает это делать до тех пор, пока на майдане не придут в чувство и не перестанут заставлять всех говорить только на положенном языке и ходить строем.

Венгрия делает то, что делал бы весь Евросоюз, если бы защита прав и свобод была его реальной целью, а не риторической формулировкой. Пока Евросоюз закрывает глаза на все новые нацистские выходки Киева, Будапешт отстаивает реальные права реальных людей. А заодно показывает, что поддержка соотечественников для некоторых — не пустой звук.

Роль этой палки, вставленной в майданные колеса, может на определенном этапе оказаться решающей.