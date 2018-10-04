Москва, 4 октября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. 4 октября в Музее русского импрессионизма открывается выставка «ДАВИД БУРЛЮК. СЛОВО МНЕ!». В экспозиции представлены более 50 работ художника из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций. Как отмечается в релизе музея, многие полотна впервые «участвуют» в монографической выставке мастера.

Фото пресс-службы Музея русского импрессионизма Выставка «ДАВИД БУРЛЮК. СЛОВО МНЕ!»

Человек необыкновенно многогранно таланта и бурного темперамента — блестящий живописец, график, поэт, художественный критик, «отец русского футуризма» — Давид Бурлюк являлся стержнем яркой художественной жизни в России начала ХХ века.

Выставка раскрывает его не только как «отца русского футуризма», но и как лирика, колориста-импрессиониста, как поэта, показывает его творческий путь от импрессионизма к авангарду.